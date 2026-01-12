Культура

Псковичи могут получить пригласительные на бесплатный Рождественский концерт

В псковском Доме офицеров 14 января состоится праздничный Рождественский концерт с участием лучших творческих коллективов и молодых исполнителей города. Организатором выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке Псковской епархии, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Зрителей ждут выступления солисток Дарьи Романовой и Миланы Егоровой, номера от студии классического танца «Щелкунчик» и театра танца «Русские узоры», а также выступления фольклорных ансамблей и молодёжного объединения «Трилучье». Ведущие вечера – Кирилл и Софья Радион.

Концертная программа начнётся в 18:30 по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5.

Вход на мероприятие осуществляется по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить как в Молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, дом 15, так и в кассе Дома офицеров.

