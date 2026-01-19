Выставка с псковскими накосниками открылась в Париже

Торжественное открытие выставки «Великий Русский Северный путь: Золотая нить столетий», на которой представили не только традиционные псковские накосники, но и работы других мастеров народного творчества из Псковской области, состоялось в Российском духовно-культурном православном центре в Париже 15 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве туризма Псковской области.

Фото здесь и далее: Юрий Молодковец

Церемонию открытия провёл посол России во Франции Алексей Мешков.

Экспозицию посвятили историко-культурному маршруту «Великий Русский Северный путь», который проходит через 12 регионов России, включая Псковскую область. Маршрут протяженностью более 5 000 километров соединяет Москву с северными регионами страны и включает 14 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди экспонатов выставки представили традиционные псковские накосники.

Помимо накосников, показали изделия из дерева, керамики и текстиля, созданные мастерами из Пскова. Особое внимание привлекли работы лауреата творческой премии - мастера народного творчества Натальи Николаевой, которая проводит занятия по традиционным видам вышивки.

Выставка продлится до 28 февраля.