Вечеринка в стиле Гофмана: псковские подростки заново сочинили «Крошку Цахеса»

В Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева в Пскове прошла необычная встреча подросткового клуба любителей чтения «Магия слова». Литературная вечеринка «Чудный гений волшебных снов» была посвящена 250-летию со дня рождения знаменитого немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Участники клуба отправились в виртуальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя. Они побывали в Калининграде (бывшем Кенигсберге), где родился Гофман, увидели экспозицию, посвященную его сказкам, в местном музее изобразительных искусств, прогулялись по сказочной поляне в парке скульптур и даже «посетили» его могилу в Берлине.

Особое внимание было уделено самой известной сказке писателя — «Щелкунчик и мышиный король». Подростки узнали историю ее создания и то, как музыка Петра Чайковского сделала эту историю символом новогодних праздников. Они также посмотрели отрывок из балета «Щелкунчик» в исполнении учеников балетного училища — своих ровесников.

После викторины по творчеству писателя началась творческая часть вечера. Участники клуба попытались заново сочинить сказочную повесть «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». Сначала они нарисовали портрет главного героя по описанию автора, а затем, слушая отрывки, предлагали свои версии развития сюжета, часто угадывая замысел писателя.

По словам организаторов, встреча получилась настолько увлекательной, что даже те, кто уже читал «Крошку Цахеса», захотели перечитать произведение снова, чтобы по-новому осмыслить характеры героев и сказочную борьбу добра со злом.