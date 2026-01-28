Масленичные гуляния впервые пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

В этом году масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Жителей и гостей региона в это время приглашают на культурно-просветительское мероприятие «На Масленицу в усадьбу Корвин-Круковских» в Музей-усадьбу Софьи Ковалевской, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

«Ежедневно в доме Василия Корвин-Круковского, отца Софьи Васильевны, будут встречать гостей. В этот день посетителям расскажут о ярком и весёлом празднике, особо любимом с древних времён на Руси, познакомят с традициями и обычаями, которые с любовью передавались из поколения в поколение нашими предками, представят главный символ Масленицы – блины», - пояснили в музее.

Участников ждут особые зимне-весенние задания, масленичные загадки и блинные пословицы и поговорки. Вторая часть масленичного действия продолжится на улице. Для гостей подготовили такие зимние забавы: метание валенок на дальность и снежков на точность, перетягивание каната, бег в мешках на скорость, взятие зимнего городка и другие.

«Хоровод вокруг чучела Масленицы под зажигательную музыку не даст замерзнуть ни ребятне, ни взрослым. Также посетители смогут покататься на санках и «ватрушках» с музейной горки, покормить в кормушках птиц», - добавили в музее.

Завершится праздник угощением блинами.