Масленичные гуляния впервые пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

В этом году масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Жителей и гостей региона в это время приглашают на культурно-просветительское мероприятие «На Масленицу в усадьбу Корвин-Круковских» в Музей-усадьбу Софьи Ковалевской, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Участников ждут особые зимне-весенние задания, масленичные загадки и блинные пословицы и поговорки. Вторая часть масленичного действия продолжится на улице. Для гостей подготовили такие зимние забавы: метание валенок на дальность и снежков на точность, перетягивание каната, бег в мешках на скорость, взятие зимнего городка и другие.
«Хоровод вокруг чучела Масленицы под зажигательную музыку не даст замерзнуть ни ребятне, ни взрослым. Также посетители смогут покататься на санках и «ватрушках» с музейной горки, покормить в кормушках птиц», - добавили в музее.
Завершится праздник угощением блинами.