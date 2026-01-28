Концерт «Бах и романтический орган» состоится в Пскове 1 февраля

Концерт органной музыки из цикла «Бах и романтический орган» пройдет 1 февраля в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Мероприятие начнется в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в 17:00.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте выступит органистка, выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных по специальности «Орган», магистр Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, лауреат международных органных конкурсов Алла Морозова.

В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Якоба Мендельсона, Сезара Франка, Феликса Гильмана и Мориса Дюруфле.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до выступления.

Рекомендуется посещение для всех слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта составит 65 минут без антракта, перед началом прозвучит художественное слово.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.