ГКЦ Пскова 9 марта станет площадкой для песен о любви

Желающие смогут вживую услышать хиты певицы, актрисы и автора песен Наталии Власовой, которая даст концерт в Пскове 9 марта.

На концерте артистка исполнит свои песни, которые уже давно завоевали сердца слушателей: «Я у твоих ног», «Не отпускай», «Розовая нежность», «Лучшая женщина», «Любовь», «Мираж», «На тебя обиделась», «Она любила музыку», «Может быть», «Скучаю», «Не беда разлука» и многие другие.

Концерт состоится 9 марта в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1).

Категория 12+