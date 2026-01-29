 
Культура

Группа Dabro выступит в Пскове 12 февраля

0

Хиты популярной группы Dabro смогут услышать псковичи и гости города на большом сольном концерте группы, который пройдёт 12 февраля в Ледовом дворце Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

В рамках большого тура «Мой путь» псковские зрители смогут насладиться звучанием знаковых композиций: «Юность», «На часах ноль‑ноль», «Ты знаешь, мам», «Услышит весь район» и многих других хитов, ставших визитной карточкой дуэта.

Артисты — обладатели престижных музыкальных наград, среди которых премия МУЗ‑ТВ (в номинации «Прорыв года»), «Песня года» и «Золотой граммофон».

Начало мероприятия в 19:00 по адресу: улица Балтийская, дом 11, деревня Борисовичи Псковского округа.

Категория 0+ 

