«Изборские истории» с Александром Донецким: Академик Крылов и древний город, заветные сундуки и навстречу Масленице в Изборске

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Сокровенная красота. В феврале музей-заповедник представит выставку «Изборск. Александр Крылов. Живопись».

И мебель, и чемодан. В Доме купца Шведова откроется этнографическая выставка «Что в сундуке заветном том?».

«Узкая» или «широкая»? Музей приглашает на традиционную программу «В Изборске Маслена неделя».

Наш музей не только бережно хранит бесценное историко-архитектурное и природное достояние для всех нас и будущих поколений, но и открывает посетителям широкую панораму современной российской культуры и искусства. Всего в 2006 году на площадках музея-заповедника запланировано 25 выставок разнообразных жанров и тематики: исторические, художественные, научно-популярные, просветительские, этнографические. Выставки будут масштабные или сравнительно небольшие, но каждая по-своему интересна и уникальна, и обязательно найдет своего зрителя, а какие-то выставочные проекты, не сомневаюсь, станут настоящими событиями в культурной жизни всей страны и получат общероссийское звучание и признание. И вот о том, что нас ждет уже в феврале, я сейчас расскажу.

Афиша выставки «Изборск. Александр Крылов. Живопись»

Первый наш выставочный проект февраля называется «Изборск. Александр Крылов. Живопись». Александр Константинович Крылов – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор кафедры живописи и композиции, руководитель мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, участник многих отечественных и зарубежных персональных и сборных выставок.

Здесь важно подчеркнуть, что практически одновременно у Александра Крылова откроются сразу две выставки – в Санкт-Петербурге и в Изборске. Летом прошлого года замечательный художник отметил свой 80-летний юбилей. 10 февраля в Санкт-Петербурге, в академии художеств, откроется юбилейная персональная выставка художника, которая так и называется «Александр Крылов. Живопись», на которой будут представлены картины мастера в том числе и из фондов нашего музея-заповедника. А на юбилейной выставке в Изборске мы покажем его пейзажи Изборского края, на которых художник запечатлел особую сокровенную красоту природы древнего города и его уникальной средневековой архитектуры: ожило Труворово городище, засияли купола православных храмов, стала зримой Божественная благодать, разлившаяся над Изборско-Мальской долиной, – всё это блистательные живописные итоги многолетних художественных пленэров и экспедиций мастера.

Александр Константинович – признанный авторитет для всех, кто интересуется древней храмовой фреской; дело всей его жизни, его миссия – сохранение памятников русской культуры, учитель личным примером воспитывает современных молодых художников для профессионального познания богатейшего национального наследия. Одна из ипостасей творчества мастера – пейзажная живопись в исторических городах России, таких как Изборск, Псков, Великий Новгород. Как отмечал сам автор, цитирую: «Я не ищу никаких новаторств… В живописи я не ищу ничего сложного – пишу просто, внятно. Моя главная задача – услышать музыку Родины. Русская душа стремится к ясности, к человечности, к правде. Правда – это главный идеал русской и российской цивилизации. <…> Открытая душа русская – она так мощна… она бездонна. Её творческие энергии безграничны, и чувство красоты у неё бессмертно».

Выставка «Что в сундуке заветном том?» познакомит посетителей дома купца Шведова с популярным предметом мебельного обихода русского быта XVIII–XIX веков – сундуком, сочетавшим функции одновременно и шкафа, и чемодана. В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля сундук определялся как «укладка, ящик с крышкою на навесках, с замком».

В крестьянской и купеческой России сундук был знаком достатка, стабильности житейского уклада семьи; число сундуков указывало на благосостояние хозяев. Сундуки украшались резьбой и оковкой. В сундуках не только хранили или перевозили вещи, на сундуках сидели и спали, с ними путешествовали, их использовали в качестве манежей для маленьких детей или домашних животных. Сундуки чаще всего были покупными, поскольку их изготовление требовало совмещения как минимум двух специальностей – плотника и слесаря, а иногда – ещё и живописца.

На выставке зрители увидят сундуки и сундучки различных размеров и назначений: расписной «невестин» для приданого; «шкаф» для хранения предметов одежды и продуктов; для хранения инструментов; дорожные саквояжи; чемоданы различных размеров и материалов; дорожный «несессер-погребец»; сундуки, сохранившие имена своих хозяев, – походный сундук для принадлежностей сапожного ремесла участника Первой мировой войны, рядового солдата Иркутского кавалерийского полка Кузьмы Егоровича Великанова и сундучок участника Первой мировой войны Евфима Андреевича Бугаева. А еще посетители увидят на выставке разнообразные шкатулки. Повторюсь, всё это богатство будет представлено в Доме купца Шведова.

Накануне Дня защитника Отечества музей-заповедник «Изборск» представит еще три выставки: 19 февраля в Доме купца Белянина мы откроем выставку известного петербургского художника Геннадия Манжаева из собрания Государственного музея «Исаакиевский собор» под названием «Святые новомученики Русской православной церкви». В ноябре прошлого года серия пастельных работ, приобретенных музеем несколько лет назад, экспонировалась в Часовне-музее Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, и вот в феврале эти картины приедут к нам в Изборск.

Геннадий Манжаев – художник, чье многогранное творчество заняло особое место в современном российском искусстве. Находясь в постоянном поиске новых техник, форм, смыслов и практик, он глубоко исследовал тему духовных потребностей современного общества. Тему православия художник называл своим «золотым запасом». Эта своеобразная авторская история русской святости – от блаженной XVIII века Ксении Петербургской до расстрелянного в XX веке митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) – нашла свое отражение в серии пастельных работ «Святые, блаженные, новомученики и юродивые Христа ради Санкт-Петербурга и его окрестностей».

Геннадий Манжаев. «Святые новомученики Русской православной церкви»

«Изображения святых ликов для Геннадия Манжаева – попытка создать не икону, но умозрительный иконописный портрет, отражающий его индивидуальное понимание святости и преображения человеческого существа, идущего путем праведной жизни, – говорится в аннотации к выставке. – Пастельные туманные пейзажи, существующие на зыбкой границе сакрального и мирского, озаряются внутренним светом ликов святых, что создает впечатление, сродни созерцанию икон».

20 февраля в выставочном зале Государственный музей-заповедник представит масштабный проект – собрание уникальных ковров советской эпохи из фондов Всероссийского музея декоративного искусства: более 30 знаковых предметов ковровой коллекции, которые экспонировались на Всемирных, Всесоюзных и Всероссийских выставках и наиболее ярко отразили художественные тенденции развития этого вида декоративно-прикладного искусства.

Представленная на выставке коллекция сложилась с 1930-х годов и получила развитие в последующие десятилетия: масштабные ковры-панно с сюжетами, отражающими важные общественно-политические и экономические темы эпохи, такие как «Победа», «Семья», «Труд», «Отдых», «Города» и «Спорт», будут дополнены галереей ковровых портретов известных политических и общественных деятелей, писателей, поэтов. Некоторые сюжеты тематически или орнаментально будут совмещены с другими видами декоративно-прикладного искусства – лаковой миниатюрой, предметами из металла, дерева и керамики, а также с зарисовками художников на заданные темы. Посетители выставки получат возможность увидеть шедевры коврового искусства из разных регионов России и бывших республик СССР – Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края, Курганской, Омской и Пензенской областей; Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдавии, Туркмении и Узбекистана.

Афиша выставки «Четвероногие герои СВО»

В тот же день, 20 февраля, в Доме купца Белянина откроется выставка «Четвероногие герои СВО». Выставка сделана по одноименной книге рассказов петербургского писателя, участника Специальной военной операции, подъесаула Всевеликого войска Донского, действительного члена Русского Географического общества Александра Смирнова. Несколько рассказов автора, посвященных животным, которые оказались рядом с нашими бойцами на СВО, проиллюстрированы художником Оксаной Хейлик.

И понятно, что совсем неслучайно эта выставка откроется именно накануне Дня защитника Отечества, ведь она рассказывает о четвероногих друзьях, но прежде всего о людях, оказавшихся на передовой, о их мужестве и подвиге, о человечности и доброте, несмотря на все испытания.

Вот такие у нас анонсы на февраль, и здесь остается добавить, что еще две недели февраля зрители имеют возможность посмотреть две наши уникальные выставки – «Рождество в приятной компании» в выставочном зале и коллекцию раритетных фотографий изборского художника Павла Мельникова «Хранитель времени» в Доме Белянина. Как говорится, если не успели, то да! На выставке «Рождество в приятной компании», напомню, вы увидите скульптуры Михаила Врубеля и рисунки Ильи Репина, эскизы костюмов и декораций знаменитых художников Серебряного века – Виктора Васнецова, Валентина Серова, Василия Поленова, Константина Коровина, макеты спектаклей, костюмы и элементы реквизита, афиши, редкие фотографии, документы и предметы, рассказывающие о жизни и творчестве двух выдающихся деятелей русской культуры – Саввы Мамонтова и Константина Станиславского; всего представлено более 240 экспонатов из собраний двух легендарных российских музеев – Государственного музея-заповедника «Абрамцево» и Музея МХАТ.

Виктор Михайлович Васнецов. Эскизы к спектаклю «Снегурочка» по пьесе А. Н. Островского. 1881

И я завершаю. По изборскому обычаю, приятной и важной информацией. В эти суровые морозные дни настоящей русской зимы такое трудно представить, но совсем скоро мы будем нашу зимушку провожать и встречать весну. С 16 по 22 февраля музей-заповедник приглашает организованные группы на музейную программу «В Изборске Маслена неделя».

Сотрудники музея познакомят нас со старинными традициями встречи весны: мы узнаем о традициях празднования Масленицы в Изборске, поучаствуем в старинных играх и зимних забавах, заведем большой веселый хоровод, отведаем знаменитых изборских блинов, услышим песни, которыми закликали весну, узнаем названия каждого дня на Масленой неделе, выясним, что означает «узкая» и «широкая» Масленица, и откуда пошла традиция просить прощения в воскресенье на Масленой неделе. Следите за нашей афишей на официальном сайте и на страницах музея в соцсетях и записывайтесь на музейную программу «В Изборске Масляна неделя». Вас ждут как в самом Изборске, так и в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

А знаете ли вы, что женский день на Псковщине отмечали задолго до появления Международного женского дня 8 марта? На территории Печорского района у двух народов – русских и сето – было принято отмечать Женский праздник, участниками которого были замужние женщины. Этот праздник ещё называли «Бабьими святками», потому что на Святки мужчинам многое позволялось и спускалась с рук, а ответная возможность «расслабиться» давалась женщинам в четверг на Масленичной неделе. Женщины собирались вместе, вскладчину накрывали стол, заранее покупали напитки. Обильная трапеза символизировала надежду на будущий урожай и процветание. На женском празднике пели и танцевали, «чудили» и разыгрывали сценки, в том числе и свадебные. А вечером женщины выходили «на гору», то есть на высокое место, и пели «долгие» протяжные масленичные песни. Об этом и многом другом вам расскажут на программе «В Изборске Маслена неделя».

А у меня на сегодня всё. Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. Берегите себя! Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий