Гости из Приморского края посетили Псковский музей

Делегация Арсеньевской епархии из Приморского края посетила Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Для гостей провели экскурсию по Поганкиным палатам. Они увидели впечатляющий макет Пскова XVII века и экспозицию «Живопись древнего Пскова», познакомились с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX – начала XX века​ на экскурсии по «Музею Псковского археологического общества»​.

В Палатах у Сокольей башни делегацию ждала фольклорная программа «Кто в доме хозяин», где они познакомились с интерьером и традициями крестьянской избы, бытом крестьян, услышали псковские сказки и загадки.

«Программа в Палатах у Сокольей башни показалась нам интересной, это объект близкий людям, там представлены быт, культура, традиции наших предков, а экспозиция икон – это высота. Радостно, что ваш музей сохранил эти святыни», – поделился впечатлениями глава делегации епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий.