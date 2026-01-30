Начинается трансляция программы «Изборские истории» на «ПЛН FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Заголовки выпуска:
- Сокровенная красота: в начале февраля музей-заповедник представит выставку «Изборск. Александр Крылов. Живопись».
- И мебель, и чемодан: в Доме купца Шведова откроется этнографическая выставка «Что в сундуке заветном том?».
- «Узкая» или «широкая»? Музей приглашает на традиционную программу «В Изборске Маслена неделя».
Повтор выпуска — 3 февраля в 8.30.