Сотрудники псковского музея прочли лекции для жителей новых регионов

Научные сотрудники Псковского музея-заповедника подготовили лекции по «Истории Отечества» для учреждений культуры новых регионов Российской Федерации в рамках программы Министерства культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Лекции провели начальник научно-экспозиционной службы музея Максим Колпаков и начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль.

Первой темой стала «Международная торговля Пскова в XVI-XVII веках». В своем рассказе Максим Колпаков затронул историю Нового Торга, располагавшегося около стен Среднего и Окольного города (между современными улицами Пушкина и Свердлова), поведал о судьбе и делах купца Сергея Поганкина, чье влияние на торговлю на северо-западе было крайне велико. Также он рассказал об основных товарах, которые жители России отправляли в Европу – воск, войлок, пушнина, кузнечные изделия и многое другое. 

 

Лекция «Ратные страницы военной истории Псковской земли XVI-XVII веков» Романа Коваля была посвящена искусству фортификации Пскова и военным событиям, прославившим город и его защитников. Слушатели узнали о противостоянии экспансии Шведского королевства и обороне трех ключевых крепостей, Псково-Печерской, Гдовской и Псковской, а также о поражении Густава Адольфа, чье шведское войско тоже вынуждено было отступить в 1615 году.

