Выставка ватной игрушки «Северные дети» откроется в Великих Луках

15 февраля в Центральной выставочной площадке «Художественный салон» (город Великие Луки) откроется выставка ватной игрушки «Северные дети», сообщили Псковской Ленте Новостей в Художественном салоне.

Фото: Художественный салон / ВКонтакте

Руководителем выставки является Инна Конюшанец (посёлок Поречье, Великолукский район).

«2026 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом единства народов России, направлен на укрепление дружбы, взаимопонимания и сплочённости, сохранение культурного многообразия более 190 этнических групп страны», - рассказали в художественном салоне.

Юные мастера студии «Ватные чудеса» (посёлок Поречье, Великолукский район) представят свои работы, воплотившие образы жизни и культуры коренных народов Севера России. По словам организаторов, миниатюрные скульптуры, созданные из пушистой ваты, словно переносят зрителей в суровый, но прекрасный мир тундры и тайги. Здесь и сценки из быта оленеводов и рыбаков, и традиционное жилище – чум, украшенный орнаментом, фигурки животных. В каждом ватном шедевре - дух северной земли. Каждый экспонат – уникальное произведение искусства, свидетельствующее о таланте и трудолюбии ребят.

 

Каждый экспонат расскажет об особенностях быта, верованиях и легендах ханты, ненцев, саами, коряков, чукчей и других народов, населяющих северные территории.

«Выставка работ студии «Ватные чудеса» – это демонстрация не только юных талантов, но и возможность прикоснуться к богатой культуре и истории народов Севера России, узнать больше об их традициях и обычаях, почувствовать красоту и величие этой суровой земли. А это - важный шаг в укреплении межнационального согласия и сохранения уникального культурного наследия народов России», - отметили в художественном салоне.

