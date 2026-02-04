Колледж искусств приглашает псковичей на концерт фортепианной музыки

Концерт фортепианной музыки пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова сегодня, 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже. Солистом выступит Алексей Глазков из Санкт-Петербурга.

Изображение здесь и фото далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Алексей Глазков является пианистом, композитором и музыковедом, лауреатом международных конкурсов и членом Союза композиторов России. Он также известен как активный исполнитель современной музыки и участвует в фестивалях «Звуковые пути», «От авангарда до наших дней», «Время музыки» и «Современное прошлое».

В программе концерта прозвучит фортепианная музыка Людвига ван Бетховена.

Начало концерта запланировали на 17:00. Концертный зал музыкального отделения колледжа расположен по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход на концерт свободный.