Выставка «Душа вышивки прошлого» открылась в Бежаницком музее

Выставка «Душа вышивки прошлого», посвященная Году единства народов России, открылась в Бежаницком музее, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Бежаницкого муниципального округа.

Фото: Администрация Бежаницкого муниципального округа

«Вышивка – вид рукоделия, который остается любимыми для многих и в наши дни. Однако ее роль в современном мире изменилась. Вышитые полотна чаще всего создаются как самостоятельные произведения декоративно-прикладного творчества. В то время как в прошлом вышивка жила в каждом доме – ею украшали одежду, либо текстильные бытовые принадлежности. Рушники, подзорники для кроватей, скатерти, газетницы, бытовавшие в домах в советское время, дорожки для комодов, наволочки для подушек, прикроватные коврики – многие из перечисленных предметов давно стали историей. Именно такие, забытые, но наполненные теплом человеческих рук, вещи представлены на выставке "Душа вышивки прошлого"», - сообщили в администрации.

Отмечается, что традиционные орнаменты — это не просто украшение, а символ, объединяющий историю и современность в Год единства народов.

«Как в вышивке стежки соединяются в единый узор, так и народы нашей страны образуют крепкий союз, создавая уникальную культурную палитру!» - подытожили в администрации.