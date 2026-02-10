 
Культура

Сотрудник музея прочел лекцию о вывозе ценностей из Пскова в период оккупации

Заведующий сектором новейшей истории научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Илья Казанцев выступил с лекцией о деятельности немецких оккупационных органов по вывозу ценностей в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова 

Особое внимание уделили картам немецких оккупационных властей с указанием расположения охранных дивизий на территории Пскова. Они помогли наглядно понять, как была выстроена система контроля города и его культурных объектов.

Илья Казанцев обратил внимание слушателей на механизмы и масштабы изъятия историко-культурного наследия в период оккупации, рассказал о судьбе музейных коллекций, архивов и церковных ценностей, документальных свидетельствах, позволяющих проследить системный характер вывоза ценностей с территории Псковского края.

Лекция прошла в рамках цикла «Псков в событиях 1941 года».

