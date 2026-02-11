Три именные библиотеки Пскова приняли участие в международном онлайн-семинаре

Централизованная библиотечная система Пскова стала инициатором проведения международного семинара «Новые подходы и практики в работе именных библиотек», в котором приняли участие библиотекари из Вологды, Великих Лук, Новополоцка и Могилёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Семинар был приурочен к 100-летию Библиотеки – центра общения и информации имени И. Н. Григорьева, которая и организовала это онлайн-мероприятие.

Встречу открыла директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Она призвала коллег поделиться опытом популяризации литературного и краеведческого наследия деятелей культуры, имена которых носят приглашённые на семинар библиотеки или их структурные подразделения.

Заведующий детской библиотекой-филиалом №4 имени А. С. Пушкина Централизованной библиотечной системы Новополоцка Татьяна Воронец выступила с докладом «Пушкин – XXI век – Новополоцк». Заведующая Библиотечно-информационным юношеским центром имени В.Ф. Тендрякова Вологодской областной научной библиотеки Татьяна Новых рассказала, как вологодские библиотекари продвигают творчество Владимира Тендрякова среди молодых читателей. Заместитель директора по работе с детьми Городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара Вологодской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Лариса Терешина поделилась 75-летним опытом работы этой библиотеки над популяризацией наследия Аркадия Гайдара. Заведующая Библиотекой-филиалом №2 имени И. Шамякина города Могилёва представила на семинаре стендовый доклад Светланы Равинской «Литературные прогулки с писателем: позиционирование литературного наследия Ивана Шамякина среди пользователей библиотеки».

Псковичи подготовили к этому семинару три выступления. Заведующая Историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва Наталья Дергачёва рассказала в специально снятом для коллег видео о том, как деятельность этой библиотеки связана с популяризацией наследия учёного, краеведа, Почётного гражданина города Пскова Ивана Василёва.

Заведующая сектором информационно-библиографической работы Библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева Юлия Иванова рассказала про библиотечную «Золотцевскую гостиную», которая была создана для сохранения и продвижения литературного наследия Станислава Золотцева.

Заведующая Библиотекой – центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая представила коллегам разработанный этим учреждением культуры краеведческий мемориальный проект «Памяти поэта-фронтовика И. Н. Григорьева», в который вовлечены множество библиотек России и ближнего зарубежья.

Подводя итоги семинара, сотрудники именных библиотек разных городов России и Беларуси пришли к выводу, что разговор у них получился интересный и что полезный опыт коллег очень пригодится им в дальнейшей работе.