 
Культура

Три именные библиотеки Пскова приняли участие в международном онлайн-семинаре

0

Централизованная библиотечная система Пскова стала инициатором проведения международного семинара «Новые подходы и практики в работе именных библиотек», в котором приняли участие библиотекари из Вологды, Великих Лук, Новополоцка и Могилёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Семинар был приурочен к 100-летию Библиотеки – центра общения и информации имени И. Н. Григорьева, которая и организовала это онлайн-мероприятие. 

Встречу открыла директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Она призвала коллег поделиться опытом популяризации литературного и краеведческого наследия деятелей культуры, имена которых носят приглашённые на семинар библиотеки или их структурные подразделения. 

Заведующий детской библиотекой-филиалом №4 имени А. С. Пушкина Централизованной библиотечной системы Новополоцка Татьяна Воронец выступила с докладом «Пушкин – XXI век – Новополоцк». Заведующая Библиотечно-информационным юношеским центром имени В.Ф. Тендрякова Вологодской областной научной библиотеки Татьяна Новых рассказала, как вологодские библиотекари продвигают творчество Владимира Тендрякова среди молодых читателей. Заместитель директора по работе с детьми Городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара Вологодской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Лариса Терешина поделилась 75-летним опытом работы этой библиотеки над популяризацией наследия Аркадия Гайдара. Заведующая Библиотекой-филиалом №2 имени И. Шамякина города Могилёва представила на семинаре стендовый доклад Светланы Равинской «Литературные прогулки с писателем: позиционирование литературного наследия Ивана Шамякина среди пользователей библиотеки». 

Псковичи подготовили к этому семинару три выступления. Заведующая Историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва Наталья Дергачёва рассказала в специально снятом для коллег видео о том, как деятельность этой библиотеки связана с популяризацией наследия учёного, краеведа, Почётного гражданина города Пскова Ивана Василёва. 

Заведующая сектором информационно-библиографической работы Библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева Юлия Иванова рассказала про библиотечную «Золотцевскую гостиную», которая была создана для сохранения и продвижения литературного наследия Станислава Золотцева. 

Заведующая Библиотекой – центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая представила коллегам разработанный этим учреждением культуры краеведческий мемориальный проект «Памяти поэта-фронтовика И. Н. Григорьева», в который вовлечены множество библиотек России и ближнего зарубежья. 

Подводя итоги семинара, сотрудники именных библиотек разных городов России и Беларуси пришли к выводу, что разговор у них получился интересный и что полезный опыт коллег очень пригодится им в дальнейшей работе. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026