Юных Псковичей приглашают поучаствовать в исторической игре «1418»

24 марта состоится Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418», приуроченная к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодёжном центре Пскова.

Афиша: Молодёжный центр Пскова

Участвовать может любой желающий. Участников ждёт два блока по 10 вопросов о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн и о Героях Советского Союза. Все задания составлены на основе архивных документов, фото-, видео‑ и аудиохроники.

«Мы напоминаем непреложный факт: Великую Победу одержал единый многонациональный советский народ. Приглашаем всех присоединиться к игре, которая поможет лучше подготовиться к международной акции «Диктант Победы», – отметила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Регистрация и все подробности на сайте – игра-1418.рф.