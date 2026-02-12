Сжигание чучела, конкурсы, артисты и блины: как великолучане отметят Масленицу

Масленичные гуляния запланированы в нескольких населенных пунктах Великолукского района и в Великих Луках, сообщили в отделе по туризму комитета культуры Великих Лук.

Афиша здесь и далее: отдел по туризму комитета культуры Великих Лук

В субботу, 21 февраля, в Великих Луках Масленицу отметят в общеобразовательной школе №5, начало в 11:00.

В это же день в деревне Беседино на детской площадке в 12:30 гостей праздника ожидают творческие номера местных жителей и территориального общественного самоуправления «Стрела», активные игры и конкурсы, блины, перетягивание каната и традиционное сжигание чучела.

База загородного отдыха «Волынь» также приглашает всех желающих на народные гуляния «Масленица» 21 февраля в 14:00.