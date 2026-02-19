Органный концерт «Минимализм в музыке» состоится в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Минимализм в музыке» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото предоставили в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие петербуржская органистка Ольга Котлярова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедрах «Органа и клавесина» и «Специального фортепиано», выпускница аспирантуры кафедры «Специального фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В программе концерта «Минимализм в музыке» прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: Генри Пёрселла, крупнейшего британского композитора эпохи барокко, синтезировавшего национальные музыкальные традиции с европейскими, Иоганна Кристофа Пахельбеля, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, автора влиятельной органной и хоровой музыки, Иоганна Себастьяна Баха, выдающегося органиста-виртуоза эпохи барокко, мастера полифонии, Эрика-Альфреда-Лесли Сати, французского композитора и пианиста XIX-XX века, предвосхитившего минимализм, эмбиент и театр абсурда.

Также прозвучат композиции изобретателя жанра «меблировочной музыки» Микаэла Таривердиева, советского и российского композитора и органиста, автора музыки к 132 кинофильмам, чьи мелодии стали неотъемлемой частью советской и российской культуры, Арво Пярта, эстонского композитора и органиста, создателя уникального стиля «колокольчики», сочетающего минимализм, духовную музыку и «новую простоту», Людовико Эйнауди, одного из самых популярных современных итальянских композиторов и пианистов, мастера неоклассики и минимализма, Ханса Флориана Циммера, современного немецкого кинокомпозитора, автора музыки к фильмам и играм, двухкратного обладателя премии «Оскар», Филиппа Морриса Гласса, создавшего «музыку с повторяющимися структурами», и Макса Рихтера, современного британского немецкого происхождения, работающего в жанрах постминимализма и современной классической музыки, сочетая её с электронной музыкой, мастера музыки к фильмам.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.