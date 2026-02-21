«Старина, старина, и до нас дошла»: учащиеся псковского колледжа искусств опробовали литературный квиз «Михайловского»

Премьера новой программы - литературного квиза по трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», разработанного сотрудниками Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», состоялась вчера, 20 февраля.

Фото здесь и далее: со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Интеллектуальный поединок шёл по семи раундам: «Интересный факт», «Ай да Пушкин!», «Кто говорит?», «Строка, слово, буква…», «Аукцион», «Старина, старина, да до нас не дошла» и «“Вокруг трагедии“, или “Последний шанс“».

«Участниками фокус-группы, — рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель представительства Пушкинского Заповедника в Пскове Владислав Семёнов, — стали учащиеся Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Ребята, обучающиеся разным специальностям, полтора часа соревновались, обсуждали вопросы и явно получали удовольствие от процесса. Чтобы ответить на вопросы, пригодилось всё — от знания пушкинских текстов до общей эрудиции и быстрой реакции. Играли азартно, и время пролетело незаметно. Литературный квиз, созданный специально для знакомства с трагедией А.С. Пушкина «Борис Годунов», оказался для молодых людей богатым источником новой информации. Он не только позволил участникам погрузиться в мир, описанный гениальным поэтом, но и вызвал живой интерес к истории самого Пушкинского Заповедника».

По окончании игры, которую Владислав Семёнов назвал тестовой, музейщики получили не только множество похвальных и благодарственных слов, но и ряд полезных конструктивных рекомендаций. «Есть все основания полагать, что новая музейная программа будет хорошо принята как студенческой аудиторией, так и более опытной публикой, неравнодушной к бессмертному литературному наследию русского гения, заключили в «Михайловском».