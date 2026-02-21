 
В Пскове открылась выставка Инны Ляпиной «За полчаса до весны»

Открытие выставки «За полчаса до весны» художника, педагога городской художественной школы Инны Лялиной состоялось в музее истории народного образования Псковской области. Об этом сообщили в управлении культуры Пскова. 

Фото здесь и далее: Управление культуры Пскова/ сообщество ВКонтакте

Инна Лялина — член Союза художников Российской Федерации, победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школ искусств России» (2012), награждена медалью «За заслуги перед Псковом», участник многочисленных выставок и творческих проектов.

Работы мастера отличает тонкое чувство линии, смелая игра с цветом и масштабом, внимание к миниатюрным деталям и выразительная эмоциональность. В экспозиции представлены произведения, вдохновлённые её путешествиями. В них — солнечный свет, дыхание ветра, многоголосье красок природы, переливы «витражного» свечения и особая внутренняя музыка.

 

