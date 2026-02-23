Зима — на паузе, март — в афише: что готовят для гостей «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 24 февраля, после длинных выходных, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, а также во всех выставочных залах Научно-культурного центра — плановый санитарный день, последний этой зимой. Гости заповедника при этом свободно могут гулять по паркам Михайловского, Тригорского и Петровского.

Елена Абдулаева. Ранняя весна. Михайловское. Дом Пушкина (2007). Из фондов музея-заповедника

Далее музей вернётся к работе в обычном для так называемого «низкого сезона» режиме. В «Михайловском» особо отметили, что март здесь всегда богат на события. Так, кроме традиционных обзорных и тематических экскурсий жители и гости Святогорья смогут побывать на нескольких концертах, в том числе на двух музыкальных вечерах к Международному женскому дню, а также на концерте к дню рождения заповедника, 18 марта. Третий из этих концертов, в частности, будет дан силами петербургских музыкантов. На сцену большого театрально-концертного зала в НКЦ музея-заповедника «Михайловское» выйдут солистка оперной труппы Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Елизавета Михайлова (меццо-сопрано) и артисты Мариинского театра Павел Зубов (баритон), Олег Мицов (тенор), Геннадий Никонов (труба, вокал), Яна Зубова (фортепиано).

Запланированы в заповеднике на март и новые выставочные проекты, другие программы и акции для детей и взрослых.

Подробнее с календарём событий на последние дни февраля и на предстоящий март можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».