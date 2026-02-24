В Пскове откроется выставка живописи, посвящённая поэту Велимиру Хлебникову

Выставка живописи Ярослава Иванова (Blurred Brain) «Странники из серебра» откроется в Центральной библиотеке города Пскова 27 февраля. Экспозиция посвящена поэту Серебряного века Велимиру Хлебникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Этот цикл работ появился благодаря знакомству автора выставки в визуальном пространстве с творчеством Давида Бурлюка - поэта и художника русского авангарда, идеолога футуризма.

«Я создал сотни строк, и на выставке вы сможете ознакомиться с визуализацией избранных произведений Хлебникова и других футуристов, а также увидите живописные фантазии и явленные из слов образы, которые сделают вас путешественниками в странном будущем, которое наступает и наступает. А серебро станет тем благородным цветом, встречающимся на полотнах, которое расскажет и об ушедших временах, и настоящих, и будущих», - рассказал художник Ярослав Иванов.





На открытии выставки, которое начнётся в 17:00, состоится показ мультфильма «Я видел страну из серебра», созданного Ярославом Ивановым в дополнение к экспозиции.