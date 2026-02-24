 
Культура

В Пскове откроется выставка живописи, посвящённая поэту Велимиру Хлебникову

0

Выставка живописи Ярослава Иванова (Blurred Brain) «Странники из серебра» откроется в Центральной библиотеке города Пскова 27 февраля. Экспозиция посвящена поэту Серебряного века Велимиру Хлебникову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Этот цикл работ появился благодаря знакомству автора выставки в визуальном пространстве с творчеством Давида Бурлюка -  поэта и художника русского авангарда, идеолога футуризма.

«Я создал сотни строк, и на выставке вы сможете ознакомиться с визуализацией избранных произведений Хлебникова и других футуристов, а также увидите живописные фантазии и явленные из слов образы, которые сделают вас путешественниками в странном будущем, которое наступает и наступает. А серебро станет тем благородным цветом, встречающимся на полотнах, которое расскажет и об ушедших временах, и настоящих, и будущих», - рассказал художник Ярослав Иванов. 


 

На открытии выставки, которое начнётся в 17:00, состоится показ мультфильма «Я видел страну из серебра», созданного Ярославом Ивановым в дополнение к экспозиции.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026