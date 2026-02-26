Юных псковичей приглашают на конкурс «Хрустальные звездочки-2026»

Старт XIX Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026» объявлен Федеральной службой судебных приставов в Год единства народов России. Масштабное творческое состязание для детей и подростков проводится под эгидой Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Масштабный фестиваль-конкурс проводится Федеральной службой судебных приставов ежегодно для выявления и поддержки одаренных детей, оказания помощи в реализации их творческих способностей, повышения общего культурного уровня детей и подростков.

Конкурс проводится в трех номинациях: вокал, исполнительное мастерство и хореография.

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в двух возрастных группах:

I группа: от 7 до 12 лет;

II группа от 13 до 18 лет.

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Хрустальные звездочки-2026» продлится до 6 марта текущего года. Подробную информацию об участии можно узнать на официальном сайте ФССП России.