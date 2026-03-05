Под Псковом экранизируют «Капитанскую дочку» по великой повести Пушкина

В Печорском и Пушкиногорском округах проходят съёмки сериала «Капитанская дочка» по мотивам одноимённой повести Александра Пушкина, они продлятся полгода. Для сериала построили целую деревню и шьют исторические костюмы. На съемочной площадке в Изборске побывала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

«Материал, который мы снимаем, немного отличается от произведения Александра Сергеевича. Мы даем возможность не только Пете Гринёву существовать в истории, но и другим персонажам: расширена линия Швабрина, много времени уделено Пугачёву. Конечно, Пугачёв у нас такой, каким он был, – человек, который устроил самый большой бунт за всю историю России. Но если в повести он довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя», - отмечает режиссер-постановщик Дима Литвиненко.

По словам создателей, сериал также может стать отличным дополнением к изучению произведения в школе, так как они бережно отнеслись к первоисточнику.

Главные роли в картине исполняют Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко.

Актёр театра и кино Олег Савостюк, исполняющий роль главного героя Петруши Гринёва, отметил, что несмотря на исторический контекст современный зритель сможет найти в этой истории актуальные для себя смыслы.

«Я думаю, что вообще «Капитанская дочка» - очень современное произведение с пророчески затрагиваемыми темами, которые раскрываются в каждом поколении по-своему, но очень близко», - высказал свое мнение Олег Савостюк.

Также актёр поделился своим видением собственного персонажа:

«Я не могу сказать, что он шкет, он все-таки вырос в дворянских условиях. Молодой человек, который прекрасно обучен, хорошо воспитан, но из-за своего еще все-таки бунтарского возраста не согласен со многими установками, со многими родительскими доводами. Собственно говоря, во многом из-за этого его судьба складывается так, что в итоге изменения преследуют его и всех, кто находится рядом с ним».

Евгения Леонова, исполнительница роли Маши Мироновой, рассказала, что недавно в Московском драматическом театре имени Александра Пушкина тоже выпустили «Капитанскую дочку». Премьера постановки Олега Долина состоялась в январе 2026 года.

«Александр Сергеевич преследует меня магическим образом, а может это его преследую я... Но вот так нас свела судьба, и это, безусловно, очень волнительно и интересно. Конечно, через наш проект я открываю что-то новое для себя. Есть свое видение, свой сегодняшний взгляд на эту историю. Я ощущаю трепет и пока не хотела бы раскрывать все карты», - поделилась артистка. Несмотря на «колючий» мороз, по словам Евгении Леоновой, об актёрах заботятся - греют не только физически, но и душевно. «Я влюблена в нашу команду. Свои люди рядом — это очень важно. Поэтому мне всегда тепло. Я восхищаюсь нашим художником по костюмам Марком Владимировичем Ли. Удивительное сочетание красоты, стиля и исторической точности! Настоящий мэтр и невероятно чуткий человек. Я счастлива работать с ним». Исполнитель роли Харлова Олег Рязанцев поделился своими впечатлениями о Псковской области. «Раньше я ни в Пскове, ни в области никогда не бывал. Только проездом. Так что эти несколько дней на съемках в Пскове и Изборске стали моей большой удачей. Удивительные красивейшие места, сохранившие память о своем прошлом. Главное, что я понял: мне сюда обязательно надо вернуться, и не раз. Приеду с семьей, чтобы провести здесь время без рабочей суеты и спешки. Погуляем, подробно все изучим. Уже начал мечтать об этом». «Капитанскую дочку» актёр, как и все, кроме самых ленивых, прочёл ещё в школе. По его словам, некоторые книги из школьной программы казались скучными, просто потому что читать их было еще рано. Но «Капитанская дочка» - совершенно другое дело. «Я прочел ее быстро и с большим удовольствием. Она написана великолепным и прозрачным русским языком, у нее захватывающий сюжет, и сама история взросления главного героя меня тоже волновала. Вернуться к «Капитанской дочке» через тридцать лет - это был неожиданный и интересный опыт. Перед съемками я перечитывал книгу, пытаясь вспомнить те свои детские впечатления и сравнить с нынешними. Знаете, они не сильно изменились, хотя, конечно, мне открылись и какие-то новые смыслы, которые тогда ускользали, а с возрастом стали понятны», - рассказал Олег Рязанцев.

Над производством сериала работает ON Студия при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» входящем в экосистему МТС. Позднее состоится телепремьера на телеканале «Россия».

Авторы проекта сознательно уходят от буквального прочтения классики: они хотят показать эпоху глазами не только Гринёва, но и его антагонистов. Расширение линий Швабрина и особенно Пугачёва превращает любовно-приключенческую историю в глубокий рассказ о природе бунта и личном выборе. Получится ли у них найти тот самый мост между пушкинским текстом и сегодняшним днём, мы узнаем после окончания съёмок.

Ульяна Федорова