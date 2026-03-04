 
Культура

О жизни, творчестве и карьере археолога Николая Чернягина узнают псковичи на экскурсии в Кремле

В Псковском кремле 8 марта состоится экскурсия по выставке «Археолог Н. Н. Чернягин. К 90‑летию начала исследования Крома», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка состоит из четырех тематических линий: семья Николая Чернягина, его ранние годы жизни и учеба в Ленинградском государственном университете, профессиональная карьера, участие в Великой Отечественной войне.

Основу выставки составляют артефакты из раскопов археолога, находящиеся на хранении в фондах Псковского музея-заповедника. Особое внимание привлекают гребень XX века, браслеты IV-VI веков и погребальная урна с кальцинированными костями, датируемая VI-VII веком.

 

Помимо научной деятельности Николай Чернягин на протяжении всей жизни занимался живописью и графикой. На выставке представлены рисунки Николая Чернягина, временным хранителем коллекции является научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Иван Стасюк.

Наряду с артефактами, найденными Чернягиным в ходе раскопок, на витринах непосредственно с рисунками археолога представлены предметы из фондов музея, отражающие художественный вымысел автора.

