Выставка «В поисках гармонии...» откроется в Родинском доме культуры

Художественная выставка «В поисках гармонии...» откроется в Доме культуры в деревне Родина Псковского муниципального округа 5 марта, сообщается в сообществе ДК в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый холст - это история о красоте, которую художники находят в простых вещах. Уютные пейзажи и нежные натюрморты наполнят ваше сердце теплом и умиротворением. Не упустите возможность погрузиться в мир прекрасного и открыть для себя новые грани художественного мастерства! Каждый найдёт что-то особенное для своей души!» - говорится в анонсе.

Оба художника - Ирина и Сергей Сафроновы - выпускники художественно-графического факультета Костромского педагогического института, члены псковского отделения Творческого Союза художников России, Ирина Сафронова также - член Союза художников России. Она 39 лет работала в Псковском музее-заповеднике художником.

Фото: Родинский ДК

Выставка откроется в деревне Родина в 18.00 по адресу: улица Юбилейная, 1.