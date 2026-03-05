Выставка «В поисках гармонии...» откроется в Родинском доме культуры

Художественная выставка «В поисках гармонии...» откроется в Доме культуры в деревне Родина Псковского муниципального округа 5 марта, сообщается в сообществе ДК в соцсети «ВКонтакте».
Оба художника - Ирина и Сергей Сафроновы - выпускники художественно-графического факультета Костромского педагогического института, члены псковского отделения Творческого Союза художников России, Ирина Сафронова также - член Союза художников России. Она 39 лет работала в Псковском музее-заповеднике художником.
Фото: Родинский ДК
Выставка откроется в деревне Родина в 18.00 по адресу: улица Юбилейная, 1.