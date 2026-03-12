Театр на Таганке покажет в июне пять спектаклей в Пскове

С 9 по 15 июня состоятся обменные гастроли Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина и Театра на Таганке (Москва). Показы спектаклей пройдут в рамках программы «Большие гастроли» (направление «Ведущие театры»), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы.

Театр на Таганке представит пять спектаклей на большой сцене Пушкинского театра: «Lё Тартюф. Комедия» по пьесе Мольера, «Катарсис, или Крах всего святого» Дмитрия Александровича Пригова, чеховский «Вишнёвый сад. Комедия», «Поцелуй. Конармия» Исаака Бабеля, «Фигаро» по мотивам пьесы Пьера Огюстена де Бомарше. В составе труппы приедет в Псков и директор театра — актриса Ирина Апексимова.

10 и 11 июня театр покажет один из самых модных спектаклей Москвы начала 2020-х — «Lё Тартюф. Комедия» (18+). Комедия Юрия Муравицкого по пьесе Жан-Батиста Мольера исследует природу ханжества и лицемерия через фарс и эстетику площадного театра. «Феерично!» — самый распространенный отзыв зрителей на этот спектакль, его можно отнести и к игре актеров, и к костюмам и гриму художницы Гали Солодниковой, и к музыкальному сопровождению французского композитора Луи Лебе.

Комедийный спектакль-провокация Саши Золотовицкого «Катарсис, или Крах всего святого» (18+) состоится 12 июня. Известная актриса, покинувшая театр после долгих лет службы, приходит на встречу с ключевой фигурой московского концептуализма. Провокационный, ироничный и многоликий Дмитрий Пригов предлагает ей роль и увлекает в акцию, из которой нет выхода.

13 июня на сцене Псковского театра драмы — «Вишнёвый сад. Комедия» (16+). Режиссер Юрий Муравицкий отдает дань чеховской иронии и разыгрывает знаменитую комедию в стилистике парижского кабаре. Красная ковровая дорожка, вечерние туалеты, черный рояль и серебристый микрофон под ярким светом софитов — в такой атмосфере сложно предаваться хандре. Да и зачем: лучше проникнуться новым звучанием знакомого всем текста. В роли Раневской — Ирина Апексимова.

14 июня театр покажет спектакль Дениса Азарова по самому чувственному рассказу Исаака Бабеля «Поцелуй», написанному в годы Гражданской войны. «Поцелуй. Конармия» (18+) — история о том, что даже в самые страшные времена люди хотят любить и в любви ищут спасение.

Завершит гастрольную программу музыкальная комедия по мотивам знаменитой пьесы Пьера Огюстена де Бомарше «Фигаро» (16+). Режиссер Денис Бокурадзе делает ставку на актерскую игру: искрометный юмор и гениальная драматургия Бомарше нуждаются не в технических фокусах и трюках, уверен постановщик, а в виртуозных исполнителях. В спектакле также занята Ирина Апексимова, а еще уникальная вокалистка Маша Кац, первая российская участница «Евровидения» и участница шоу «Голос».

История Театра на Таганке связана с личностью выдающегося педагога, режиссера и актера Юрия Любимова. С его приходом на пост главного режиссера в 1964 году началась легендарная эра Любимова, взрастившего целое созвездие актеров: Владимир Высоцкий, Зинаида Славина, Леонид Филатов, Валерий Золотухин, Алла Демидова, Вениамин Смехов, Иван Бортник, Борис Хмельницкий и других.

Сегодня Театр на Таганке под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Ирины Апексимовой известен своим новаторским стилем, живым диалогом с традицией (в том числе, с выдающимися спектаклями из собственной истории), поиском новых сценических форм и открытой формой взаимодействия со зрителем. Спектакли театра являются неоднократными номинантами и лауреатами российской национальной театральной премии «Золотая маска».

«Большие гастроли» организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Псковский театр драмы с 9 по 14 июня покажет в Москве спектакли «Маленькие трагедии» (режиссер Гульназ Балпеисова), «Лягушки» (режиссер Никита Кобелев), «Зойкина квартира» (режиссер Сергей Потапов) и другие.