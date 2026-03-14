Псковский центр народного творчества объявил о начале регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля – 2026

Псковский областной центр народного творчества объявляет о приёме заявок для участия в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля – 2026, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

В 2026 году Всероссийское хоровое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит XII Всероссийский хоровой фестиваль. Региональный этап фестиваля пройдет в субъектах Российской Федерации с февраля по май 2026 года. Хоровые коллективы, показавшие наилучшие результаты, примут участие в окружном этапе, который пройдет по всем федеральным округам Российской Федерации с мая по октябрь 2026 года. Проведение финала Всероссийского хорового фестиваля запланировано на ноябрь-декабрь 2026 года.

На этом этапе осуществляется конкурсный отбор хоровых, фольклорных коллективов на региональном уровне в субъектах российской Федерации. Сроки проведения с 1 февраля по 30 мая. Заявки с видеозаписью присылаются на почту pocnt-elena@mail.ru до 15 мая.

В фестивале принимают участие хоровые коллективы, поющие в академической манере вокального исполнения (в том числе фольклорные). Фестиваль проводится среди детских (возраст участников от 9 до 17 лет включительно) и взрослых (возраст участников от 18 лет) академических хоров.

Конкурсные программы всех этапов фестиваля должны состоять из трёх разнохарактерных произведений и включать исполнение как минимум одного произведения a cappella, как минимум одного произведения характерного для певческой традиции представляемого региона, в том числе на языках народов России. Продолжительность программы не более 15 минут с учётом времени на выход коллектива.