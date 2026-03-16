 
Культура

День рождения Николая Римского-Корсакова отпразднуют в Вечаше 

0

182-й день рождения Николая Римского-Корсакова отпразднуют в музее-усадьбе композитора в Вечаше 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Гости приглашаются на открытие выставки «Гербовый фарфор рода Римских-Корсаковых». Посетители музея увидят предметы уникального сервиза, переданные в дар музею частным коллекционером Андреем Смирновым.

В этот день в усадьбе будет звучать живая музыка. Творческий дуэт Петра Никонова и Василисы Цыгановой Song of the Duo порадует гостей завораживающими мелодиями на ударных инструментах и фортепиано, сочетая различные музыкальные направления и жанры, отметили в музее.

Справки по телефонам: +78113326100, +78113326101.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026