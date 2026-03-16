День рождения Николая Римского-Корсакова отпразднуют в Вечаше 

182-й день рождения Николая Римского-Корсакова отпразднуют в музее-усадьбе композитора в Вечаше 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Гости приглашаются на открытие выставки «Гербовый фарфор рода Римских-Корсаковых». Посетители музея увидят предметы уникального сервиза, переданные в дар музею частным коллекционером Андреем Смирновым.

В этот день в усадьбе будет звучать живая музыка. Творческий дуэт Петра Никонова и Василисы Цыгановой Song of the Duo порадует гостей завораживающими мелодиями на ударных инструментах и фортепиано, сочетая различные музыкальные направления и жанры, отметили в музее.

