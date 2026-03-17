Презентация книги Владимира Потресова «Ленинград нашего детства 2» состоится в псковской библиотеке

Презентация книги писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Ленинград нашего детства 2». пройдет 20 марта в 17:00 в Центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Приглашаем "погрузиться в такое далекое и в то же время близкое прошлое – в прекрасный город нашего детства"», - сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

Книга вышла в издательстве «Пальмир», издания которого имеют высокие рейтинги в книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, а руководитель издательства Владимир Потресов принимает участие в международных книжных ярмарках Москвы и международных книжных салонах Петербурга.

Издание из серии «Город нашего детства» содержит около трехсот уникальных снимков летнего города на Неве, выполненных в 1950-1960-е годы отцом издателя, известным московским фотографом Александром Потресовым (1902-1972).

«Отец особенно любил путешествовать и буквально влюблялся в новые города, как влюбился в своё время в Псков. А влюбившись, подолгу придумывал, как лучше запечатлеть в фотографиях красоту полюбившихся ему мест. Сегодня фототехника шагнула далеко вперед, но отец обладал определенным видением. Если художник обладает таким видением, появляются фотографии, существующие десятки лет», - отметил Владимир Потресов, добавив, что мастер порой подолгу ждал подходящего момента или нужного освещения.

Также в этой серии вышли - два издания, посвященных Арбату середины ХХ века, книги о Москве (три издания), Подмосковье, Пскове (два издания) и зимнем Ленинграде.

«В этот вечер желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии Владимира Потресова с новой книгой и ознакомиться со всей серией, книги которой являются объяснением в любви автора к городам и их жителям. В этом году исполняется 27 лет со дня основания этого замечательного издательства, в котором выходят книги с высококачественной полиграфией, и это случается благодаря дизайнеру, члену МОСХа Юлии Потресовой, автору почти всех макетов книг», - подчеркнули в библиотеке.