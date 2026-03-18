Органно-вокальный концерт «Великая музыка Великого поста» дадут в псковском храме

На органно-вокальный концерт «Великая музыка Великого поста» приглашают псковичей в храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта. Начало в 17:00.

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примут участие музыканты из Санкт-Петербурга: органистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов Эльнора Гросс, а также контратенор, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант международных вокальных конкурсов, приглашённый солист Мариинского театра Станислав Аверьянов.

В программе концерта прозвучат известные великопостные произведения XVIII века Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Посещение осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед началом. Храм открывается за 45 минут до концерта. Рекомендуется посещение для слушателей старше десяти лет. Продолжительность составляет 70 минут без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.