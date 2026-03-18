 
Культура

Органно-вокальный концерт «Великая музыка Великого поста» дадут в псковском храме

0

На органно-вокальный концерт «Великая музыка Великого поста» приглашают псковичей в храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта. Начало в 17:00.

Фото: свящ. Сергей Альхименок
настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примут участие музыканты из Санкт-Петербурга: органистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов Эльнора Гросс, а также контратенор, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант международных вокальных конкурсов, приглашённый солист Мариинского театра Станислав Аверьянов.

В программе концерта прозвучат известные великопостные произведения XVIII века Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. 

Посещение осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед началом. Храм открывается за 45 минут до концерта. Рекомендуется посещение для слушателей старше десяти лет. Продолжительность составляет 70 минут без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026