Показ речевого спектакля «Шахтёрская дочь» пройдет в Псковском колледже искусств

Псковский колледж искусств приглашает всех желающих на открытие проекта «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» 23 марта в 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей представители колледжа.

В этот день у псковичей будет возможность познакомиться с одним из ярчайших поэтических голосов современной России – поэтом из Донецка Анной Ревякиной, которая приедет в Псков, чтобы лично пообщаться с читателями.

Среди мероприятий этого дня – открытие выставки иллюстраций художницы Валентины Ракогон к новой книге Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних» и показ речевого спектакля «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной.

Поэма «Шахтерская дочь» стала главным произведением военной поэзии XXI века, а одноименный спектакль, поставленный театральным педагогом, профессором Театрального института имени Бориса Щукина Марией Оссовской, оставляет глубокий след в душе зрителя. Исполнители - студенты Московской академии современного искусства МГТУ-МАСИ.

Спектакль поставлен в жанре художественного чтения. На сцене нет ни декораций, ни реквизита – всё внимание зрителей приковано к звучащему слову. 14 молодых актёров рассказывают одну историю о Марии. Героиня – молодая девушка, которая столкнулась с жестокой несправедливостью войны. Это история о долге, о силе духа, который не сломать ни обстрелами, ни разлукой, ни временем. Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, как никогда важно говорить о простых людях, на которых держится земля. О тех, чья память живёт в нас. Поэма Анны Ревякиной – это судьба, отлитая в чеканные строки, взгляд из сердца Донбасса, исповедь!

Начало спектакля – в 15:30 в зале Псковского областного колледжа искусств (улица Набат, дом 5).

Сразу после спектакля (в 16:30) зрителей ждет творческая встреча с автором - Анной Ревякиной. Это уникальная возможность прямого диалога с поэтом, чье творчество стало символом связи времён и территорий.

Вход на все мероприятия свободный.

Проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо зрелищных мероприятий, проект включает курсы повышения квалификации для руководителей детских театральных коллективов Псковской области, а осенью 2026 года в Пушкинских Горах пройдёт первый областной молодежный фестиваль речевых спектаклей.