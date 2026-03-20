Опубликована программа «Ночи театрального искусства» в Пскове

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина присоединяется к всероссийской акции «Ночь театрального искусства» и приглашает зрителей на мероприятия, посвященные Международному дню театра. Большая часть событий в афише предполагает бесплатное посещение по предварительной регистрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

27 марта, в международный профессиональный праздник всех театральных работников, в афише Псковского театра драмы три спектакля и экскурсия:

в 14:00 в главном здании театра — экскурсия для зрителей «История и современность. 120 лет псковскому театру. Вехи истории»;

в 19:00 на большой сцене — «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова (режиссер Антон Федоров) — самый титулованный спектакль театра, широко известный и популярный в России, своеобразная визитная карточка Псковской драмы;

в 22:00 в буфете — спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» (режиссер Дмитрий Месхиев) из серии музыкальных спектаклей в камерных пространствах театра, на которые, как правило, тяжело достать билеты;

в 22:00 на малой сцене — «Каинова печать» (режиссер Тимур Кулов) — один из свежих хитов театра по полузабытой пьесе выдающегося писателя Серебряного века Леонида Андреева.

Регистрация на мероприятия доступна на сайте Псковского театра драмы.

Также в театре пройдут целевые мероприятия для студентов Псковского государственного университета и Псковского областного колледжа искусств, а детская мастерская «Гвозди» отпразднует День театра закрытым показом спектакля «Не спать!» для семей юных артистов.

Акцию «Ночь театрального искусства» поддержали и псковские библиотеки, предложив свои оригинальные проекты о театре.

26 марта в 17:00 в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова откроется выставка московского художника Евгения Ладыгина «Псков. Театр. Актеры». В торжественном открытии примут участие артисты Денис Кугай, Максим Плеханов и Александр Овчаренко, а в числе экспонатов зрители увидят не только картины, но и архивные материалы театра. Вход свободный.

1 апреля в 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоится первое мероприятие из цикла «Театральная классика в Василевке», приуроченного к 120-летию Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Открывающее мероприятие с участием актера Александра Овчаренко «Пиковая дама и другие персонажи» будет посвящено повести Пушкина и ее сценической интерпретации на псковской сцене. Вход по пригласительным билетам.