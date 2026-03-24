Открылся новый комплекс выставки «Невосстановленные памятники Пскова»

В Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского открылся третий комплекс выставки «Невосстановленные памятники Пскова». Он посвящён утраченному памятнику церковного зодчества — церкви Никиты Великомученика мужского монастыря «со Всполья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Монастырь был основан в XV веке, а первое упоминание о нём относится к 1469 году. На выставке представлены книги из архивного фонда Никитского монастыря, включая Синодик Никитской церкви с Поля (1660-е годы — середина XVIII века), рукописную книгу 1688 года и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника.

Никитская церковь была взорвана немецко-фашистскими захватчиками в 1944 году. На выставке можно узнать об истории монастыря и его значимом архитектурном памятнике.

Партнёрами выставки стали Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, Государственный исторический музей в Москве и Государственный музей-заповедник «Петергоф». Они предоставили электронные образы предметов — фотографий, документов, чертежей, использованных в оформлении выставочного пространства.