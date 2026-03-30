В Пскове продолжается раздача пригласительных на Пасхальный концерт

Концерт, приуроченный к празднику Пасхи, состоится в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Концерт начнётся в 18:30 по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Для зрителей выступят известные псковские коллективы и солисты. В основной программе примут участие ансамбль «Сказ» и Константин Абабков, театр танца «Русские узоры», фольклорный коллектив «Очелье», а также солистки Дарья Романова и Милана Егорова.

Вход на мероприятие осуществляется по бесплатным пригласительным. Получить их можно в молодёжном центре Пскова на улице Максима Горького, 15. Сделать это необходимо в будние дни с 10.00 до 18.00. Для тех, кто не может подойти в указанное время, предусмотрена возможность предварительной договорённости через сообщения в официальном сообществе «Молодёжный центр Псков» социальной сети «ВКонтакте». Количество билетов ограничено.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии. Концерт станет одним из ключевых событий Молодёжного пасхального фестиваля в городе Пскове.