Жители Пскова собрали почти 900 новых книг для детей в рамках акции

Завершилась благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Подари ребёнку книгу». Участникам удалось собрать 897 книг для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Российского детского фонда.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Детский фонд проводит благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу» с 2022 года. Как отметили в фонде, ежегодно инициативу с энтузиазмом поддерживают жители региона, трудовые коллективы, а также педагоги и воспитанники школ и детских садов. В этом году их неравнодушие подарило юным читателям сотни новых, ярких приключений и волшебных историй.

Помимо жителей города к благотворительной акции присоединились коллективы детских садов №54 и №41, коллектив Псковского политехнического колледжа, Псковстата и отделения №8630 ПАО «Сбербанк».

Часть собранных книг уже передана в девять детских интернатных учреждений Псковской области. В ближайшее время ещё одна партия книг будет передана в пункты выдачи благотворительной помощи в Опочке и Острове.

«Мы искренне благодарим каждого, кто присоединился к благотворительной акции. Каждая подаренная книга — это возможность расширить кругозор детей, развить их воображение и открыть им новые миры», — отмечают организаторы.

Детский фонд ежедневно принимает детскую и подростковую литературу для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских интернатных учреждений области.

Передать книги можно через пункт приёма благотворительной помощи фонда по адресу: улица Инженерная, 68 по будням с 09:00 до 18:00 без обеда, в субботу – с 10:00 до 13:00. А также можно передать через контейнеры Детского фонда для сбора помощи, установленные в торговых центрах «Империал», «Шайба» и на Конном переулке, 7а (за углом от входа).

Более подробную информацию о том, какие книги стоит передавать детям, можно получить по номеру телефона: 8-911-697-68-45 – Кристина Елецкая, координатор программ, или в социальной сети «ВКонтакте».