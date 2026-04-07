Защитный футляр с памятника на могиле Пушкина в Святогорском монастыре сняли работники «Михайловского»

Защитный футляр с памятника на могиле А. С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре (Пушкинские Горы Псковской области) снят. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». 


Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Эту работу выполнили сотрудники службы музейных территорий Пушкинского заповедника. Помимо этого, музейщики очистили от пыли и биозагрязнений, скопившихся за зимние месяцы, сам памятник, а также надгробья на захоронениях представителей рода Пушкиных и Ганнибалов и балюстраду вокруг некрополя», — рассказали в «Михайловском». 

В музее-заповеднике также напомнили, что памятник поэту был отреставрирован к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Помимо прочего тогда же на монумент был возвращён отреставрированный же позолоченный крест, на памятнике обновили памятную надпись, вокруг могилы установили новую ограду и привели в порядок исторические мраморные перила по периметру мемориала. 

