Два Новоржевских коллектива стали лауреатами фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах

Зональный этап Областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б.С. Трояновского прошел в концертном зале Великолукской детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В конкурсе приняли участие около 40 солистов и ансамблей из Новосокольнического, Себежского, Невельского, Локнянского, Бежаницкого, Новоржевского и Усвятского муниципальных округов, а также города Великие Луки.

Новоржевскую школу искусств на конкурсе представили два коллектива - преподаватель Лариса Кондратьева, концертмейстеры Лукина и Поковба.