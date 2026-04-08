 
Культура

Два Новоржевских коллектива стали лауреатами фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах

Зональный этап Областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б.С. Трояновского прошел в концертном зале Великолукской детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

В конкурсе приняли участие около 40 солистов и ансамблей из Новосокольнического, Себежского, Невельского, Локнянского, Бежаницкого, Новоржевского и Усвятского муниципальных округов, а также города Великие Луки.

Новоржевскую школу искусств на конкурсе представили два коллектива - преподаватель Лариса Кондратьева, концертмейстеры Лукина и Поковба.

«Ребята успешно выступили. Получение дипломов Лауреатов 3-й степени — это отличный результат для наших "Трояновских струнок" и дуэта балалаечников, особенно для младших исполнителей, которые впервые вышли на большую сцену. Такие конкурсы не только раскрывают таланты, но и вдохновляют на новые творческие достижения. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствовать своё мастерство и получать удовольствие от музыки. Пусть впереди будет много ярких выступлений, новых побед и радостных музыкальных открытий!» - поздравила коллективы Любовь Трифонова

 

Реклама на ПЛН

