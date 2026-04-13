В Псковском театре кукол открылась выставка «Весеннее отражение»

Выставка «Весеннее отражение» открылась в Псковском областном театре кукол, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. На выставке представили работы художника Александра Коростелёва.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Александр Коростелёв окончил Одесское художественное училище имени Митрофана Грекова с отличием. Он является членом Союза художников и профессиональным скульптором, художником, резчиком по дереву и камню, реставратором по дереву и копиистом картин. Художник владеет навыками чеканных работ.

Среди его значимых работ — иконостас в храме святых Константина и Елены Алексия Человека Божия в Пскове и мраморный рельеф на памятнике Александру Пушкину в городе Дно. В качестве реставратора Александр Коростелёв участвовал в проектах Николая Гаврилова в храмах и монастырях в Каире, Санкт-Петербурге и на Валдае. Он также изготовил большое декоративное панно в технике «чеканка по металлу» для Псковского музея-заповедника.

 

Александр Коростелёв постоянно участвует в художественных выставках по всей России. Его произведения получили награды и признание. Работы художника представляют собой истории, запечатленные в цвете и форме.

Александр Коростелёв сотрудничает с Псковским областным театром кукол. Его работы как резчика по дереву использовались в спектаклях «Золотой петушок» (1999), «Человек, которого не было» (2003), «Фауст» (2006), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2022) и «Алёнушка и солдат» (2025).

