Региональный фестиваль «Что, творим?» проходит в Пскове

Региональный фестиваль «Что, творим?», отборочный этап Всероссийского фестиваля «Российской студенческой весны», проходит в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фестиваль стартовал 12 апреля. Мероприятие объединило 159 участников из Пскова, Великих Лук и Опочки – студентов высших и профессиональных образовательных организаций Псковской области в возрасте от 16 до 35 лет. Фестиваль продлится три дня.

Сегодня, 13 апреля, на двух площадках стартовали конкурсные отборы. В Доме молодёжи жюри оценивает работы в направлениях «Медиа», «Видео» и «Арт». В Городском культурном центре (ГКЦ) выступают участники вокального, инструментального, театрального, танцевального, оригинального жанра, а также номинаций «Мода» и «Театральное». После просмотров конкурсанты получат обратную связь от профессионального жюри.

«Очень важно видеть эмоции ребят, давать им возможность показать себя не только на муниципальных этапах или в своих учебных заведениях, но и на региональном уровне. А дальше победители отправятся на всероссийский этап – там совершенно другой уровень, другие ребята. Они знакомятся, общаются, вместе делают проекты, совместные выступления. Наша задача – дать им возможность реализовать свой потенциал и показать, какие они талантливые», прокомментировала руководитель АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

В креативном пространстве «Лофт» состоится встреча с представителями арт-резиденции «Лофт» (федеральная сеть арт-резиденций «Таврида.АРТ»). Речь пойдёт о возможностях развития в сфере творчества и искусства на программах арт-кластера «Таврида». Завершится первый конкурсный день музыкальным лото в Доме молодёжи.

14 апреля для участников организуют экскурсию в музей-усадьбу народа Сето, чтобы познакомить их с культурой малого коренного народа Псковской области.

Также на площадке фестиваля 2 дня будет работать маркет молодых предпринимателей – участников сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай». Свою продукцию представят бизнесмены Псковской области, которые развивают собственные бренды и проекты.

Главным событием фестиваля станет гала-концерт и церемония награждения победителей, которые пройдут 14 апреля в 13:00 в Городском культурном центре. Хедлайнером концерта выступит киберфолк-группа Runa Project – финалист проекта «Новый фолк» 2023, участник крупнейших музыкальных событий России, включая фестиваль «Таврида.АРТ».

Фестиваль «Что, творим?» проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи. Его победители получат возможность представить Псковскую область на всероссийском уровне – в финале «Российской студенческой весны».