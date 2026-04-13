Материалы псковского музея стали частью выставки Музея истории Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей истории Санкт-Петербурга

В начале апреля в Инженерном доме Петропавловской крепости открылась новая выставка Музея истории Санкт-Петербурга «Акрополис. Явление крепости». Главный предмет выставки – крепость как материальное явление, совокупность места и общественной функции.

С такой темой выставки петербургские музейщики не обошли вниманием и Псковский кром: специально для выставки псковский музей предоставил материалы по Кремлю и макету Пскова XVII века, которые можно увидеть на экранах в пространстве.

«Посетителю предлагается стать буквально свидетелем явления крепости, послойно погружаясь в его глубину. Каждый из разделов выставки раскрывает один из слоев информации о крепости: материальная сущность, функции, формирование образа, взаимодействие с реальным миром и выход в цифровое пространство современности-будущего», – сообщает Музей истории Санкт-Петербурга.

В Инженерном доме представлен целый спектр укрепленных сооружений – от неолита до Нового времени, существующих или существовавших как физические объекты в пределах нашей страны: городища, крепости, кремли, цитадели.