Читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова провели «Библионочь» в русском стиле

Историко-краеведческая библиотека Пскова имени И.И. Василёва приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь» под девизом «Единство народов – сила России!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В рамках акции сотрудники библиотеки подготовили для читателей тематическую выставку книг, организовали фотозону с самоваром и балалайкой, а также провели экскурсию по мультимедийному музейному пространству библиотеки с упором на этническо-культурные особенности региона.

Ребята из фольклорной группы Дома детского творчества весь вечер рассказывали в библиотеке сказки, записанные участниками этнографических экспедиций Псковского педагогического института в разных районах области в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. И показали, как наши предки танцевали на вечеринках в псковских деревнях, как они славили Бога в Светлую седмицу и в какие игры играли, когда не было смартфонов.

Все желающие, кроме того, смогли принять участие в мастер-классе по ткачеству, который провела сотрудник Псковского областного центра народного творчества Галина Подлинева, и сплели себе небольшой сувенир в традиционной технике.

А в актовом зале директор Центра дизайна и креативных индустрий ПсковГУ Ольга Поспелова прочла лекцию о том, как традиции влияют на моду, на примере русского народного костюма, который вдохновляет современных дизайнеров, причём не только российских, на создание удивительной красоты коллекций.

Она рассказала, когда и по какой причине дизайнеры моды заинтересовались этникой, объяснила, почему до наших дней сохранилось больше женских традиционных нарядов, чем мужских и зачем современные рукодельницы вяжут себе тёплые шапки в виде псковского шишака, а также показала, в каком виде на подиумах и в коллекциях знаменитых брендов появляются понёва, венец, кокошник, вологодское кружево, хохлома, гжель и другие узнаваемые элементы русского стиля.

После этой лекции читатели Василёвки смогли не только познакомиться с образцами современной моды в этностиле, разработанными дизайнерами ПсковГУ для выставки на ВДНХ, но и примерить их.

«Библионочь» в Историко-краеведческой библиотеке Пскова завершилась большим фольклорным концертом, в котором приняли участие ансамбль «Плескава» из ПсковГУ и семейный ансамбль «Казачата», созданный переселенцами в Псковскую область из села Кашары под Ростовом-на-Дону.