 
Культура

Серия кинопоказов ко Дню Победы пройдёт в Великих Луках

0

Дом культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках приглашает на серию кинопоказов, посвящённых победе в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Афиша: комитет культуры администрации города Великие Луки

Как рассказали в комитете культуры, в программе — легендарные фильмы, которые трогают до глубины души и не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Расписание:

  • 4 мая, 18:30 — «Летят журавли»
  • 6 мая, 18:30 — «Баллада о солдате»
  • 7 мая, 18:30 — «Судьба человека»

«Эти картины — не просто кино. Это память, гордость и благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой», - отметили в комитете.

Вход по предварительной записи .

Телефон: 5‑84‑79

Возрастное ограничение 6+

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026