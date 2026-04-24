Серия кинопоказов ко Дню Победы пройдёт в Великих Луках

Дом культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках приглашает на серию кинопоказов, посвящённых победе в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.
Как рассказали в комитете культуры, в программе — легендарные фильмы, которые трогают до глубины души и не оставляют равнодушным ни одного зрителя.
Расписание:
- 4 мая, 18:30 — «Летят журавли»
- 6 мая, 18:30 — «Баллада о солдате»
- 7 мая, 18:30 — «Судьба человека»
«Эти картины — не просто кино. Это память, гордость и благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой», - отметили в комитете.
Вход по предварительной записи .
Телефон: 5‑84‑79
Возрастное ограничение 6+