Серия кинопоказов ко Дню Победы пройдёт в Великих Луках

Дом культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках приглашает на серию кинопоказов, посвящённых победе в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Как рассказали в комитете культуры, в программе — легендарные фильмы, которые трогают до глубины души и не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

Расписание:

4 мая, 18:30 — «Летят журавли»

6 мая, 18:30 — «Баллада о солдате»

7 мая, 18:30 — «Судьба человека»

«Эти картины — не просто кино. Это память, гордость и благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой», - отметили в комитете.

Вход по предварительной записи .

Телефон: 5‑84‑79

Возрастное ограничение 6+