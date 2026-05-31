Константин Хабенский и другие деятели искусства поздравили со 120-летием Псковский театр драмы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В честь 120-летия Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 30 мая собралось множество деятелей искусства: артисты, руководители театров и музеев из других городов, музыканты, а также представители власти и другие неравнодушные люди. Празднование началось с торжественного открытия памятника псковскому скомороху, изображение которого археологи нашли рядом с театром в X Новоторговском раскопе в слое XVI века. Именно так объяснил выбор образа для скульптуры художественный руководитель и директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. После гостям мероприятия удалось насладиться выступлением артистов и музыкантов, которые пели прямо из окон театра. День рождения продолжился концертом на Большой сцене, где почётные гости собрались поздравить сам театр и всех причастных к его работе.

Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.