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Три музея Псковской области вошли в топ-40 самых посещаемых в России

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Газета The Art Newspaper Russia опубликовала топ-50 самых посещаемых музеев страны за 2025 год. Псковский музей-заповедник занял 30 место с результатом 824 821 посетитель, что на 12% больше количества посетителей за 2024 год, сообщили в пресс-службе музея. 

Можно с уверенностью сказать, что Псковская земля — земля музейная и интересная своему гостю: все три федеральных музея региона оказались в указанном рейтинге. Пушкинский заповедник расположился на 29-й строчке рейтинга, музей-заповедник «Изборск» - на 40-й. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Очевидно, что конкурировать с крупнейшими петербургскими и московскими музеями не приходится, однако среди региональных музеев это является крайне успешным результатом», — комментируют в пресс-службе.

Для Псковского музея-заповедника 2025 год оказался крайне плодотворным: был открыт обновленный Детский музейный центр, масштабные выставки: «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», военной графики, выставки на 100-летие Алексея Аникеенка, Элия Белютина и Петра Оссовского и многие другие.

Фото Георгия Василевича

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» разместился на 29-й строчке рейтинга с результатом 833 109 посетителей, что на 2% больше, чем в 2024 году. 

Фото: музей-заповедник «Изборск» / «ВКонтакте»

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» находится на 40-м месте с 608 811 посетителями, что на 10% больше, чем в 2024 году.

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