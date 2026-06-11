В Пскове открылась фотовыставка «Дети России»

В Детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове открылась выставка фотографий «Дети России». Она посвящена Году единства народов России и представляет лучшие работы конкурса, который ежегодно проводит межрегиональная общественная организация «Гильдия межэтнической журналистики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

На выставке можно увидеть фотографии детей в национальных костюмах. Дополняет экспозицию книжная выставка «От Карелии до Камчатки», где представлены издания о народах России.

На открытии выставки побывали дети из летнего лагеря Естественно-математического лицея № 20. Они поделились своими впечатлениями о фотографиях и узнали много нового о национальных традициях и культуре разных народов России.

Библиотекари рассказали детям о том, сколько коренных народов насчитывается в России, показали видео, где современные представители разных национальностей объясняют значение ношения традиционной одежды, а также познакомили с сайтом «Национальный акцент» и одноимённым пабликом «ВКонтакте» Гильдии межэтнической журналистики.

Мероприятие прошло в рамках корпоративного социокультурного проекта Централизованной библиотечной системы Пскова «Соседи: культурный код этносов Псковской области».