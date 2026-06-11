В Пскове состоялось открытие выставочного проекта «Листая земли, страны и века…»

Сегодня, 11 июня, во Дворе Постникова прошло торжественное открытие выставочного проекта «Листая земли, страны и века…» о мире природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях XVIII-XX веков из собрания Псковского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

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Выставка позволит гостям совершить путешествие через века – от картографических шедевров голландского Золотого века до первых научных описаний экзотических стран, флоры и фауны.

«Мы показываем предметы из коллекции Псковского музея, здесь только наши вещи. Псковский музей обладает необыкновенным количеством сокровищ, что действительно удивляет и восхищает. На нашей выставке гости впервые увидят вещи, которые вряд ли еще где-то можно увидеть. Например, тома знаменитого атласа Блау середины XVII века. Всего существует 11 томов, 8 из которых хранятся в Псковском музее. Безусловно, выставка требует неспешного и вдумчивого посещения, но будет интересно и детям. Сотрудники музея подготовили игры для детей и адаптировали многие изображения из книг для детального рассмотрения. Сюда обязательно нужно приходить всей семьей!» – отметила генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова.

Карты Блау максимально четко и точно представляют фауну дальних стран и дают возможность увидеть животное в деталях, в объёме, как его представляли или видели современники. Помимо атласов Блау, гости увидят и другие редкие голландские издания из Древлехранилища Псковского музея: энциклопедии Лудольфа и Рюйша, атлас царства животного мира Брема. Издания наполнены детальными иллюстрациями, которые можно рассматривать часами и которыми восторгался сам Чарльз Дарвин.

«Стоит отметить, что на выставке задействованы все собрания и фонды Псковского музея-заповедника. Кроме книжных изданий, в выставочном пространстве представлены живопись, декоративные скульптуры, фарфор, а также коллекцию серебра с изображением растительности и анималистическими сюжетами», – рассказала куратор выставки, начальник Древлехранилища Псковского музея Наталья Родникова.

Экспонируемые живописные произведения – это взгляд разных художников на те самые пейзажи, земли которых обозначены на картах. Появление голландских атласов, содержащих обширный картографический и иллюстративный материал, послужило толчком к развитию живописи, изображающей пейзаж и анималистические сюжеты.

Помимо этого, на выставке представлена голландская живопись, в том числе работа неизвестного художника «Мужчина с селедкой» (XVII век) из собрания Федора Плюшкина, работы Николая Рериха и Петра Оссовского, картины современных отечественных и китайских художников.

Особым открытием выставки станет графическое наследие Дмитрия Митрохина – признанного гения книжного знака, виртуоза резца и литографии. Зритель также увидит великолепный натюрморт самого яркого представителя русского авангарда Аристарха Лентулова «Табак в цвету, написанный в 1931 году.

Впервые будут представлены картины 1930–40-х годов художника Михаила Кирсанова и известного пейзажиста Константина Крыжицкого, а также картины псковских «наивных» художников.

Специально к выставке отделом научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея были отреставрированы графическая работа «Мимозы на окне» Татьяны Русановой (1956 год) и бронзовый нож в виде птички с клеймом венского скульптора Петра Терещука.

Увидеть выставку «Листая земли, страны и века…» можно во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого 2) с 12 июня.