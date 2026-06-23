 
Культура

Псковские защитники наследия осенью возьмут памятники под народный контроль

0

Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сосредоточится на народном мониторинге, привлечении молодежи и полном участии в федеральной программе по сохранению культурного наследия. Об этом сообщила новый председатель регионального отделения Елена Яковлева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Елена Яковлева отметила, что тринадцатый съезд ВООПИиК, который прошел девятого и десятого июня, выработал приоритетные направления деятельности организации на ближайшие 10–15 лет. Эти документы определяют ВООПИиК как крупнейшую структуру, которая всемерно содействует государственной охране объектов культурного наследия.

Новый руководитель обозначила конкретные шаги для реализации этих установок. «Первая задача — содействие органам охраны в их непростой работе. Второе — это привлечение новых членов, особенно молодёжи, к этой работе через институт членства или иные формы участия. То есть расширение круга заинтересованных лиц и участников нашей организации. Сегодня псковская организация насчитывает более 70 членов и остается одной из самых крупных в Российской Федерации», — рассказала Елена Яковлева.

Спикер подчеркнула важность общественного контроля и взаимодействия с государственными структурами. «Следующее направление — это установление связи с органами власти, которые отвечают за объекты культурного наследия. Мы будем делать это через соглашения, совместные мероприятия и обсуждение проблематики. Приоритетные направления определяют ВООПИиК как организацию народного мониторинга, контроля и народной экспертизы за вопросами сохранения, популяризации и изучения культурного наследия», — пояснила председатель реготделения. 

Елена Яковлева обратила внимание на новый статус организации на федеральном уровне. С этого года ВООПИиК становится полноправным участником федеральной программы по сохранению объектов культурного наследия в Российской Федерации. Организация будет участвовать в реставрационных и исследовательских работах по мере наличия кадровых возможностей.

При этом новый лидер общественной организации уточнила сроки старта конкретных проектов. «Лето — это не самое лучшее время для начала общественных проектов, скажу откровенно. Это отпуска и каникулы. А если говорить о конкретике, то она будет появляться, мы будем стараться информировать», — заключила Елена Яковлева. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026