Псковские защитники наследия осенью возьмут памятники под народный контроль

Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сосредоточится на народном мониторинге, привлечении молодежи и полном участии в федеральной программе по сохранению культурного наследия. Об этом сообщила новый председатель регионального отделения Елена Яковлева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Елена Яковлева отметила, что тринадцатый съезд ВООПИиК, который прошел девятого и десятого июня, выработал приоритетные направления деятельности организации на ближайшие 10–15 лет. Эти документы определяют ВООПИиК как крупнейшую структуру, которая всемерно содействует государственной охране объектов культурного наследия.

Новый руководитель обозначила конкретные шаги для реализации этих установок. «Первая задача — содействие органам охраны в их непростой работе. Второе — это привлечение новых членов, особенно молодёжи, к этой работе через институт членства или иные формы участия. То есть расширение круга заинтересованных лиц и участников нашей организации. Сегодня псковская организация насчитывает более 70 членов и остается одной из самых крупных в Российской Федерации», — рассказала Елена Яковлева.

Спикер подчеркнула важность общественного контроля и взаимодействия с государственными структурами. «Следующее направление — это установление связи с органами власти, которые отвечают за объекты культурного наследия. Мы будем делать это через соглашения, совместные мероприятия и обсуждение проблематики. Приоритетные направления определяют ВООПИиК как организацию народного мониторинга, контроля и народной экспертизы за вопросами сохранения, популяризации и изучения культурного наследия», — пояснила председатель реготделения.

Елена Яковлева обратила внимание на новый статус организации на федеральном уровне. С этого года ВООПИиК становится полноправным участником федеральной программы по сохранению объектов культурного наследия в Российской Федерации. Организация будет участвовать в реставрационных и исследовательских работах по мере наличия кадровых возможностей.

При этом новый лидер общественной организации уточнила сроки старта конкретных проектов. «Лето — это не самое лучшее время для начала общественных проектов, скажу откровенно. Это отпуска и каникулы. А если говорить о конкретике, то она будет появляться, мы будем стараться информировать», — заключила Елена Яковлева.