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В бесплатную кинолабораторию в Великом Новгороде приглашают псковичей

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Открыт набор в бесплатную кинолабораторию Фонда поддержки регионального кинематографа в Великом Новгороде. К участию приглашают любителей кинематографа старше 18 лет из Центрального и Северо-Западного федеральных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Афиша: кинолаборатория ФПРК

Лаборатория пройдет с 28 июля по 7 августа и будет посвящена развитию кино, поиску новых героев и работе с современными киноинструментами под руководством мастеров индустрии. В Великом Новгороде одним из экспертов будет режиссер Антон Бильжо. В этом году участники лаборатории будут проходить практику в съемочном периоде производства фильма. 

Участие бесплатное, оплачиваемый проезд до места проведения лаборатории. Предусмотрены бесплатное проживание во время проведения лаборатории и десятидневный очный интенсив в Великом Новгороде. Участники могут получить дополнительные баллы при подаче на конкурс ФПРК в следующем году. 

Подать заявку можно на платформе ФПРК до 1 июля. 

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